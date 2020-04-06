Киев, , 11:43 — REGNUM Годовое падение ВВП Украины может составить 5,9%, сообщил Институт экономических исследований и политических консультаций Украины в исследовании «Макроэкономический прогноз Украины — Коронакризис», опубликованном на официальном сайте организации.

По прогнозам экспертов, украинская экономика начнёт восстанавливаться в июне 2020 года.

«Мы ожидаем, что экономика существенно пострадает от внутренних ограничений и снижения внешнего спроса. Постепенное восстановление экономики ожидается во второй половине 2020 года, но экономическая активность останется ниже, чем до кризиса. Мы прогнозируем падение реального ВВП на 5,9% в 2020 году», — сказано в сообщении.

Эксперты признают, что их прогноз может не сбыться, поскольку он готовился в очень изменчивых условиях на основе определённых предположений, которые также могут не оправдаться. При расчётах использовался средний обменный курс гривны 28,7 гривен за доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина согласовала с «иностранными партнёрами» падение своего ВВП на уровне 4,8%.

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