Киев, 6 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Годовое падение ВВП Украины может составить 5,9%, сообщил Институт экономических исследований и политических консультаций Украины в исследовании «Макроэкономический прогноз Украины — Коронакризис», опубликованном на официальном сайте организации.
По прогнозам экспертов, украинская экономика начнёт восстанавливаться в июне 2020 года.
Эксперты признают, что их прогноз может не сбыться, поскольку он готовился в очень изменчивых условиях на основе определённых предположений, которые также могут не оправдаться. При расчётах использовался средний обменный курс гривны 28,7 гривен за доллар США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина согласовала с «иностранными партнёрами» падение своего ВВП на уровне 4,8%.
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