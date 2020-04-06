Москва, , 11:35 — REGNUM Препятствия для онлайн-торговли необходимо устранить. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил востребованность этой сферы в условиях изоляции и рассказал, что «в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ретейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям».

Мишустин, напомнил, что ограничения в розничной торговле не распространяются на онлайн-торговлю, и «просто недопустимо усложнять их работу необоснованными запретами».

Глава правительства призвал установить чёткие правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес.