Стокгольм, , 11:41 — REGNUM Оценки отдельных домашних хозяйств на цены на жилье в Швеции становятся более пессимистичными по мере развития пандемии коронавирусной инфекции. Никогда еще за 17 лет индекс доступности жилья (SEB) не падал так сильно, как за последние дни. Об этом 6 апреля сообщала шведская служба новостей Sveriges Radio.

Индекс доступности жилья SEB основан на результатах примерно 1 000 ответов в рамках онлайн-панели. SEB упал в апреле на 67 пунктов до значения — 20, что является самым большим изменением за один месяц. Ни один из шведских регионов не показал признаки оптимизма, так как негативная тенденция отмечена по всей стране с наибольшим снижением в Стокгольме и Сконе.

Доля домохозяйств, которые все еще верят в рост цен на жилье, в настоящее время составляет 22%, тогда как доля противоположной категории возросла с 8 до 42%. Доля, которая верит в неизменные цены, снизилась на два пункта и составляет 27%.

«Мы еще не видели падения цен на жилье в статистике, но все указывает на то, что именно этого ожидают домохозяйства, и в некоторой степени такие ожидания могут стать самореализуемыми. Несмотря на меры стабилизации со стороны правительства, парламента, властей и банков, мы можем ожидать, что сочетание экономического спада и падение ожиданий домохозяйств приведут к существенному спаду на рынке жилья», — заявил частный экономист Дженс Магнуссон в своем пресс-релизе.