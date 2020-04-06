Стокгольм, , 11:52 — REGNUM В Швеции кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, привел к первому крупному публичному конфликту между работниками сферы железнодорожного сообщения и их работодателями. Профсоюз Seko обвинил работодателей Almega в использовании пандемии коронавируса с целью снижения затрат за счет сокращения условий труда для своих работников. Об этом 6 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы считаем, что это удивительно, что кто-то пытается использовать ситуацию в момент, когда вместо этого мы должны позаботиться об общественном транспорте и работниках на железнодорожном транспорте», — заявил Валле Карлсон, председатель профсоюза Seko.

На вопрос журналистов Sveriges Radio, означает ли это, что работодатель использует эту ситуацию с коронавирусом в своих целях, председатель профсоюза ответил положительно. По его мнению, это, по крайней мере, так и выглядит.

«Да, к сожалению, я не могу воспринимать это иначе», — заявил Карлсон.

Причиной конфликта стало решение работодателей две недели назад, что вопросы о контрактных соглашениях по заработным платам должны быть отложены до осени, а текущее соглашение должно быть продлено. Но в сфере железнодорожных перевозок профсоюзы так не считают и настаивают на более приемлемых условиях труда для своих членов.