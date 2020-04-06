Киев, , 11:25 — REGNUM Эксперты прогнозируют падение реального ВВП Украины в нынешнем году на 5,9%, что значительно больше, чем ожидает правительство.

Соответствующий прогноз опубликовал 7 апреля украинский Институт экономических исследований и политических консультаций.

Эксперты организации отмечают, что экономика Украины существенно пострадает от внутренних ограничений и снижения внешнего спроса.

«Постепенное восстановление экономики ожидается во второй половине 2020 году, но экономическая активность останется ниже, чем до кризиса», — говорится в материале.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины переработало макропрогноз на 2020 год — в новой редакции документа ожидается падение ВВП на 3,9% (изначально предполагался рост на 3,7%). Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что данный показатель уже согласован с западными партнерами и кредиторами страны.