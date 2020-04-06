Москва, , 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Отмечено, что Россия, Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ ведут активные переговоры, стремясь успеть к следующему заседанию. Оно ожидалось 6 апреля, но состоится позднее. По данным источников, заседание отложено на 9 апреля.

Российская и саудовская стороны хотят присоединения Соединённых Штатов к соглашению о сокращении добычи. Однако американский президент Дональд Трамп заявил, что ОПЕК его «не волнует», и допустил введение новых тарифов на импорт нефти.

Bloomberg называет ситуацию «битвой воли» между президентом РФ Владимиром Путиным, саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом и главой США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Путин допустил сокращение добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+ в объёме 10 млн баррелей в сутки.

Читайте также: Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США