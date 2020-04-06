Стокгольм, , 11:25 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оставила многих трудовых мигрантов по всему миру без работы и заставила многих из них вернуться домой. Это привело к тому, что их семьи в настоящее время не имеют средств существования, что часто имеет решающее значение для жизни. Помимо прочего, многие развивающиеся страны теряют очень существенные доходы от этого. Об этом 6 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В свою очередь, заместитель министра Швеции по вопросам оказания помощи развивающимся странам Петер Эрикссон считает, что значение денежных переводов на родину, которые осуществляют трудовые мигранты, было существенно недооценено.

«Я думаю, что многие люди не понимают, насколько велика эта проблема с денежными переводами, которые направляются домой. Эти деньги в несколько раз больше, чем оказываемая финансовая помощь в мире», — заявил Петер Эрикссон.

Для таких стран, как Филиппины, Бангладеш, Непал, Гамбия, Гватемала и рядя других развивающихся стран, репатриированные деньги тех мигрантов, которые работают за границей, составляют 12−17% ВВП этих стран.

«Когда мы теперь увидим, что многие люди рискуют стать безработными, это напрямую скажется на экономике бедных стран», — добавил заместитель министра