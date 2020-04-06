Рига, , 11:05 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии уже выплатила двухмесячное пособие 3708 жителям страны (817 компаний), временно оставшимся без работы из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет в понедельник, 6 апреля, портал Dienas Business.

По данным журналистов, общая сумма выплат в стране составила 990 547 евро. Кроме этого, в данный момент СГД получила 189 заявлений от самозанятых лиц, которые тоже могут претендовать на выплату пособия по простою.

Напомним, на прошлой неделе СГД на выплату пособий было перечислено из бюджета 102 млн евро. Двухмесячное пособие составляет 75% от получаемой ранее зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.