Москва, , 10:51 — REGNUM Российская гильдия риелторов (РГР) обратилась к российскому правительству с просьбой включить данную отрасль в список пострадавших от распространения коронавируса и «ввести меры поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительской активности в сфере деятельности, связанной с недвижимым имуществом». Под соответствующей петицией уже собрано почти 7 тыс. подписей, а в соцсетях идут бурные дискуссии, передаёт ИА REGNUM.

Президент РГР Арсен Унанян, в которую на 2018 год входили 840 агентств недвижимости из 53 регионов, в своём обращении отмечает, что включение отрасли в реестр, необходимо «для реализации национальных проектов, для осуществления внутренней экономической деятельности в России».

"И речь не только о продаже квадратных метров, а о реализации строительных проектов, заработке миллионов людей, связанных напрямую или косвенно с поставкой услуг или материалов в строительную отрасль», — отмечает Унанян.

Глава РГР на своей странице в соцсетях отмечается, что в отрасли работает почти 1 млн человек. Он также уточнил, что агентства недвижимости «разошлют письма своим губернаторам», в которых выдвинут «адекватные предложения» для поддержки данного сектора экономики на уровне субъектов Федерации.

Напомним, 3 апреля 2020 года правительство РФ утвердило список самых пострадавших от пандемии отраслей экономики. На реестр будут ориентироваться при принятии решений об изменении условий кредитования, а также распределении госпомощи, включая налоговые послабления.