Нижний Новгород, , 10:50 — REGNUM В Нижегородской области выделили «соответствующую» и «иную» территории для определения режима работы местных предприятий в период карантина по коронавирусу, — сообщает глава Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram

Губернатор обратился к нижегородским работодателям, объяснив свой указ, регламентирующий работу предприятий во время пандемии.«Мы приняли решение выделить в области «соответствующую территорию» и «иную территорию». «Соответствующая территория» — это совокупность территорий, где выявлена инфекция. На «иной территории» перечень организаций, которые могут работать, несколько больше», — отметил Глеб Никитин.

В состав «Соответствующих территорий» войдут Нижний Новгород, Кстово, Выкса, Дзержинск, Бор, Богородск и Лысковский район. Для возобновления деятельности предприятий в этих районах работодатель должен получить специальное подтверждение.

Предполагается, что с понедельника, 6 апреля, часть предприятий Нижегородской области вернутся к работе.»Предприятия и работодатели. Обращаю ваше внимание, что, подавая заявку на получение подтверждения, вы гарантируете выполнение требований по защите работников и соблюдение режима. При сомнениях в вашей возможности их соблюдать — вам откажут. При нарушении — вам могут аннулировать подтверждение», — подчеркнул губернатор.

Напомним, карантинные выходные продлены до 30 апреля. Президент России Владимир Путин в обращении уточнил, что губернаторы на местах могут корректировать сроки санитарных каникул.

В настоящий момент в Нижегородской области подтверждено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два летальных исхода, в регионе введен режим полной самоизоляции.