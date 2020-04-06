Улан-Удэ, , 10:38 — REGNUM Власти Бурятии разработали пакет мер, которые помогут бизнесу пережить непростые времена в связи с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ряд решений уже приняты. Так, региональные власти компенсируют 80% затрат на аренду помещений туроператорам, но не более 400 рублей за квадратный метр, с 1 марта по 1 сентября 2020 года. С 1 по 30 апреля будет предоставлена субсидия на каждый автобусы, которые простаивают или едут по маршруту с неполной загрузкой. Размер субсидий будет рассчитан позже.

От уплаты аренда на шесть месяцев освободят арендаторов республиканского и муниципального имущества. Торговым и офисным центрам могут обнулить налог на недвижимое имущество, если те предоставят льготы для магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, кафе и предприятий в сфере услуг, арендующих у них помещения. Закрытые из-за ограничений частные детсады продолжат получать субсидии в отсутствии детей.

«Безработным гражданам, открывшим собственное дело за счет господдержки, будут выплачивать дополнительно 60 тыс рублей за создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных», — добавили в правительстве.

Как отмечается, чиновники продолжат работу по выявлению наиболее пострадавших отраслей для оказания помощи. Как сообщало ИА REGNUM, на днях региональные власти приняли решение о продлении режима полной самоизоляции до 30 апреля.

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