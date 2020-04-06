Москва, , 10:40 — REGNUM Выплаты туристам за аннулированные из-за пандемии туры стоит заморозить до 2022 года. Об этом говорится в письме Ассоциации туроператоров России (АТОР), направленном правительству РФ, сообщает пресс-служба организации.

В АТОР правительству предложили ряд мер по поддержке туристической индустрии. Так, предложено предоставить гражданам, чьи туры не состоялись, депозитный сертификат. В период до 2022 года турист сможет выбрать любой тур с учётом суммы изначального платежа.

Авторы обращения подчеркнули, что туроператоры смогут вновь обеспечивать выездные и внутренние путешествия только при переносе сроков туров. Эта мера поможет восстановить работу и сопутствующим предприятиям — гостиницам, музеям, заведениям общепита.

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