Рига, , 10:29 — REGNUM Из-за пандемии COVID-19 коммерческие банки в Латвии не должны пересматривать ставки по кредитам в сторону повышения. Об этом сказал глава Банка Латвии Мартиньш Казак порталу Nra.lv.

«В данный момент переоценивать кредиты для предприятий и жителей, по-моему, нельзя. Нам всем нужно проявить солидарность, чтобы поддержать экономику», — сказал Казак.

Глава Центробанка указал, что для кредитных организаций доступны программы поддержки, поэтому пересмотр ставок по выданным кредитам с их стороны нельзя допустить. Одновременно, он призвал предпринимателей не заниматься схемами и не обесценивать находящиеся у банков в залоге активы.

Напомним, ранее министр финансов Латвии Янис Рейрс сообщил, что 3 апреля проведёт с главой Банка Латвии Мартиньшем Казаком и главой Комиссии по рынкам финансов и капитала Сантой Пургайле встречу, посвящённую попыткам коммерческих банков пересмотреть условия по уже выданным кредитам. До сих пор неизвестно состоялась ли эта встреча, и удалось ли на ней сформировать консолидированное мнение исполнительной власти.