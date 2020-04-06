Москва, , 10:27 — REGNUM Цены на нефть 3 апреля продолжили подъем, финишировав немногим ниже уровня $35 за баррель. Новую неделю 6 апреля котировки начали с медвежьего гэпа, но уже частично закрыли его и продолжают тянуться в северном направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Дальнейшему улучшению настроений инвесторов поспособствовали обширные спекуляции на тему новой сделки ОПЕК+. Недавний обвал цен все же заставил производителей поднять тему сокращения добычи, и большинство экспортеров сейчас соглашаются с необходимостью в мерах поддержки рынка.

Но в потенциальной сделке на данном этапе остается слишком много факторов неопределенности, которые, возможно, прояснятся на предстоящей неделе.

Саудиты готовы урезать производство, если свой вклад внесут и другие страны. Россия заявила, что будет сокращать производство только при условии участия Штатов, которые в свою очередь не планируют подобных мер. При этом есть вероятность, что добыча на сланцевых месторождениях сократится и без сделки — естественным образом, из-за карантина на фоне пандемии коронавируса.

Другими словами, после полного бездействия производителей, появившиеся сигналы в сырьевом сегменте дают рынку надежду на скоординированные меры, которые поднимут цены от многолетних минимумов в условиях обвала глобального спроса.

По предварительным данным, страны ОПЕК+ могут провести телеконференцию в этот четверг, и в ожидании данного события рынок нефти будет жадно ловить любые сигналы с этого фронта, что в случае противоречивых заявлений повысит волатильность цен», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть пытается вернуться к уровню $40