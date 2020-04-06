Краснодар, , 10:24 — REGNUM Фермерам Краснодарского края, которые оказались в сложной ситуации из-за решения закрыть рынки и ярмарки выходного дня, власти обещают помочь с реализацией продукции. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе администрации края.

Фермерскую продукцию отправят для реализации в мелкую розничную сеть, в пределах 40 тонн продукции в сутки готов принимать на реализацию сельхозкооператив Кореновского района «Кубанское поле». Продукцию будут принимать также в логистическом центре «Дары Кубани» в хуторе Ленина и АО «Тандер».

Для передачи продукции на реализацию этого аграриям предлагают обратиться в управления сельского хозяйства на местах, на горячую линию Центра компетенций (тел. 8(928)468−84−49) и в краевое министерство (по телефону 8(861)214−25−94).