Казань, , 10:19 — REGNUM На фоне распространения коронавируса и массовых закупок некоторых продуктов населением в Татарии за последнюю неделю марта 2020 года наблюдался скачок цен на гречку и сахар, а также ряд других продовольственных товаров. Татарстанстат обнародовал данные по ценам на основные продукты питания на 30 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из общего набора продуктов существеннее всего с 23 по 30 марта 2020 года подорожали сахар — на 5% (с 28,09 до 29,48 рубля за кг) и гречка, которой активно закупались жители разных регионов, — на 3,1% (с 55,37 до 57,09 рубля за кг). Также в список подорожавших товаров попала и поваренная соль, ставшая дороже на 2,3% за неделю, — с 10,24 до 10,47 рубля.

На 0,2% Татарстанстат отмечал и удорожание водки — с 568,1 до 569,44 рубля за литр, репчатого лука — на 2,7% (с 24,1 до 24,75 рубля за кг). Затронул рост цен и мясные консервы — на 0,5% (с 127,36 до 127,96 рубля за банку 350 гр).

Напомним, в России до 30 апреля 2020 года объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Россиянам рекомендуют ограничить нахождение вне пределов своего жилища. В том числе уважительной причиной для выхода из самоизоляции считается выход в продуктовый магазин.