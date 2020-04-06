Москва, , 10:22 — REGNUM Мэрия Москвы готова заплатить за дополнительные работы по комплексному благоустройству территории в Северном административном округе города Москвы свыше 1,8 млрд рублей. Соответствующий лот размещён на Единой информационной системе (ЕИС) в сфере государственных закупок.

Закупку проводит департамент по конкурентной политике столице. Форма торгов — электронный аукцион, начальная (максимальная) цена контракта — 1 834 694 664 рубля.

Согласно техническому заданию, в рамках исполнения контракта подрядчик обязан будет выполнить ряд работ. В частности, провести устройство дорожно-тропиночной сети с асфальтобетонным и плиточным покрытием, сделать декоративные ограждения, провести наружное освещение. Кроме того, исполнитель должен выполнить устройство водоотводного лотка, провести вырубку деревьев.

Отметим, что ранее ряд депутатов Московской городской думы выступали с инициативой временно приостановить благоустройство столицы и направить деньги заложенные на эти цели на борьбу с распространением коронавируса, в том числе на закупку медицинских масок с последующей раздачей населению.

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