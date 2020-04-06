Москва, , 10:23 — REGNUM Предельный размер потребительского кредита, заёмщик которого вправе обратиться за кредитными каникулами на фоне пандемии коронавируса, составляет 250 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 6 апреля на портале правительства России.

Для потребительских кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, установлен потолок в 300 тыс. рублей, для автокредитов — 600 тыс. рублей. В случае кредита, выданного не для предпринимательской деятельности и обеспеченного ипотекой, предельный размер составляет 1,5 млн рублей.

Кроме того, правительством утверждена методика расчета доходов заемщика, который сможет получить кредитные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу подписал 3 апреля президент РФ Владимир Путин. Каникулы могут быть предоставлены тем, кто лишился 30% дохода на фоне эпидемии нового коронавируса.

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