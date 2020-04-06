Москва, , 10:10 — REGNUM Заёмщики, которые пострадали от пандемии коронавируса нового типа, могут обратиться в финансовые организации за кредитными каникулами. Однако такое право будет не у всех.

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Так, правительство утвердило максимальный размер потребительских кредитов, дающий право на обращение за предоставлением каникул по кредитным выплатам.

«Для потребительских кредитов (займов), заёмщиками по которым являются физические лица, —250 тысяч рублей, для потребительских кредитов, заёмщиками по которым являются индивидуальные предприниматели, — 300 тысяч рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

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Для автокредитов максимум установлен на уровне 600 тыс. рублей. Предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центробанке пояснили, что отсрочка по уплате процентов по кредитам, предоставляемая в рамках «кредитных каникул» из-за коронавируса, не является бесплатной. Проценты за потребительские кредиты и по кредитным картам в льготный период будут начисляться по сниженной ставке — в размере 2/3 от среднерыночной ставки. По ипотечным кредитам проценты будут начисляться в соответствии с заключённым договором ипотеки.