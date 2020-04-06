Улан-Удэ, , 10:10 — REGNUM Улан-Удэнский авиационный завод входит в список системообразующих предприятий, поэтому продолжит работу, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Но как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, из-за сложной эпидситуации, работать будет меньше 40% сотрудников.

На входе у них проверяют температуру, на территории завода рабочие должны быть в масках и соблюдать между собой дистанцию в 1,5−2 метра. Чтобы исключить очереди на проходной, время прохода увеличили на час.

«Таким образом, сформирован новый, более комфортный график прохода с 07−00 до 09−00. Напомним, ранее время прохода на предприятие было с 07−00 до 08−00», — отметили в на заводе.

Часть из оставшихся 60% сотрудников будут работать дистанционно, ряд рабочих получили отпуск. Остальные объявлен простой по вине работодателя.

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