Рига, , 10:09 — REGNUM Бизнесмены в Латвии пытаются продать индивидуальные средства защиты и дезинфекцию по неадекватно высоким ценам. Об этом, как пишет Diena. lv, сказала руководитель Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня.

По его словам, Центр защиты прав потребителей начал 22 проверки по фактам повышения цен на товары в момент кризиса. Он добавил, что проверки ещё не закончены.

«Мониторинг цен затруднён тем, что ассортимент товаров постоянно меняется и у нас нет возможности для сравнения», — сказала Витолиня.

По его словам, не хватает у представителей центра и ресурсов, чтобы охватить вниманием все торговые точки, и торговлю в интернете.

Витолиня отметил, что цены на дезинфекцию в магазинах в Латвии могут достигать 140 евро за литр, а в аптеках литр дезинфекции стоит около 50 евро. По его словам, цена за упаковку из 10 респираторных масок в магазинах вместо прежних 24,55 поднялась до 35 евро, а упаковка из 50 масок стоит 50 евро.

При этом он добавил, что обычные защитные маски в данный момент недоступны ни в аптеках, ни в интернет-магазинах.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.