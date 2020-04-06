Москва, , 10:09 — REGNUM Игроки столичного футбольного клуба «Локомотива» не смогли договориться с руководством о порядке снижения зарплаты. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

Капитан команды Маринато Гильерме выступил от лица спортсменов с заявлением о недопустимости снижения вознаграждений игрокам. На понедельник был назначен очередной этап переговоров, в ходе которого стороны попытаются сблизить позиции.

17 марта общим собранием клубов национальной лиги был утвержден перерыв в чемпионате до 10 апреля.

До этой даты, в соответствии с рекомендациями Министерства спорта, прекращены все чемпионаты под эгидой Российского футбольного союза, а также плей-офф. Причины перерыва связаны с распространением эпидемии коронавируса.

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