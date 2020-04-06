Тюмень, , 10:06 — REGNUM В Тюменскую область привезли авиарейсом 2,5 миллиона энтомофагов и 3 шмелиных семьи. Их проверили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Насекомые благополучно перенесли перелёт из Москвы и поступят в распоряжение крупного тюменского тепличного комбината и одного индивидуального предпринимателя.

Отмечается, что шмелей широко используют для опыления сельскохозяйственных культур, урожайность при этом возрастает до 50%. Энтомофаги уничтожают вредителей растений.

За март 2020 года в хозяйства Тюменской области поступило 33 пчелиных семьи и 8,5 млн энтомофагов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО