Майкоп, , 09:58 — REGNUM Незначительный рост цен на гречку, сезонные овощи и фрукты отмечается в магазинах в Адыгее. Об этом накануне, 5 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции доложил министр экономического развития и торговли республики Геннадий Митрофанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев в свою очередь доложил, что предприятия республики, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости, работают стабильно. По его словам, в магазинах нет большого скопления людей.

Сапиев также сообщил, что в системе агропромышленного комплекса и переработки сельхозпродукции спада производства нет. Прорабатываются вопросы по снятию ограничительных мер для владельцев личных подсобных хозяйство для проведения весенних полевых работ.

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