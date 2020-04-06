Санкт-Петербург, 6 апреля 2020, 10:04 — REGNUM Предприятия и организации Санкт-Петербурга, на которые не распространяются установленные правительством города запреты и ограничения в связи с угрозой коронавирусной инфекции, по решению руководителей продолжают свою работу. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, курирующего экономические вопросы.
Такие предприятия обязаны в срок до 7 апреля официально уведомить о продолжении своей деятельности комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В комитет должны быть поданы сведения о численности работников, непосредственно обеспечивающих деятельность предприятия, а также работников, переведенных на удаленный режим работы. А в срок до 10 апреля предприятиям следует разработать и утвердить Стандарт безопасной деятельности организации.
Как разъяснили в Смольном, могут продолжить работу следующие предприятия:
— промышленные предприятия;
— непрерывно действующие предприятия в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
— жизнеобеспечивающие предприятия, включая медицинские учреждения и аптеки;
— организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе их производители;
— организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;
— организации торговли;
— организации, осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные;
— кредитные организации.
Как уже говорилось, речь идет только о тех организациях и индивидуальных предпринимателях, на деятельность которых не распространяются установленные запреты и ограничения.
При этом они обязаны выполнять противоэпидемические мероприятия и соблюдать целый ряд требований, которые должны быть утверждены локальным нормативным актом — Стандартом безопасной деятельности организации.
В частности, магазинам, аптекам и другим организациям рекомендовано обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров, в том числе используя специальную разметку или установив режим допуска в здания и на прилегающие территории.