Москва, , 09:48 — REGNUM В России утверждён перечень наиболее пострадавших отраслей экономики от распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Список будет применяться при изменении условий кредитного договора и договора займа в отношении заемщиков, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Среди сфер — авиаперевозки, автотранспортные перевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультура и спорт, гостиничный бизнес, общепит, организация выставок и конференций, а также бытовые услуги населению.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство РФ разрешить работу всей цепочки во время вспышки коронавируса из-за угрозы дефицита товаров.

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