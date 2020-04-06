Каир, , 09:39 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отложил запуск реализации мегапроектов, включая Большой египетский музей и перемещение государственных служащих в новую столицу к 2021 году, из-за пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации президента.

В администрации заявили, что новый музей должен был открыться в конце этого года, а первая группа государственных служащих должна была быть переведена в правительственный округ в новой административной столице в июне.

Новый город в 45 км к востоку от Каира должен быть построен уже в середине 2020 года, добавили в администрации.

Однако проект стоимостью 58 миллиардов долларов США столкнулся с рядом проблем по привлечению финансирования, после того, как некоторые инвесторы изъяли свои средства из-за пандемии коронавируса.