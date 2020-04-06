Осло, , 09:37 — REGNUM Число клиентов норвежской авиакомпании Norwegian Air за прошедший месяц снизился на 60%. Об этом 6 апреля сообщает Reuters.

Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

В ближайшее время авиакомпания планирует отменить 85% своих рейсов, кроме того, предполагается сокращение штата сотрудников на 90%.

Напомним, вспышка коронавируса, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. На сегодняшний день число инфицированных превысило 1 млн 275 тыс. человек.

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