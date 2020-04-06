Сеул, , 09:41 — REGNUM В Южной Корее в связи с ужесточением карантинных мер, введенных правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, зафиксировали сокращение туристического потока из Китая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Согласно опубликованным данным, 4 апреля границу Южной Кореи не пересек ни один гражданин КНР.

Известно, что данное явление в стране наблюдается впервые с августа 1992 года, когда страны установили дипломатические отношения.

Отмечается, что до января текущего года Южную Корею ежедневно посещали около 15 000 граждан Китая, однако к концу марта их число не достигало и 500 человек. Что касается китайских граждан, покидающих Южную Корею и возвращающихся на родину, то в конце января их число достигало отметки 18 тыс. человек, однако спустя три месяца показатель упал до нуля.

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