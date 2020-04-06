Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Американская венчурная топ-фирма и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерены вместе продвигать в США новые российско-японские тест-системы, предназначенные для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Мы определили венчурную топ-фирму в США, которая с нами выступит инвесторами в эту технологию», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что новая система тестирования является одной из «самых точных, быстрых и мобильных» в мире. Борьба с коронавирусом, по словам Дмитриева, означает, что для России и США настало время улучшать отношения и вместе сводить к минимуму последствия неизбежной рецессии в глобальной экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российско-японская диагностическая система получила одобрение Росздравнадзора для применения в РФ. Ожидается, что в апреле её начнут применять для выявления коронавируса нового типа.

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