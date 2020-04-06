Пекин, , 08:53 — REGNUM Дилеры компании Maxus с 10 апреля 2020 года начнут продажи новой версии внедорожника Maxus D90 с индексом Pro. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премьера обновлённого авто ранее прошла на международном автомобильном салоне в Гуанчжоу в ноябре 2019 года. И вот теперь первые модели появились в автосалонах дилеров Maxus.

Если базовая модель Maxus D90 комплектовалась только двухлитровым бензиновым турбированным мотором производительностью 224 л. с., то под капотом Maxus D90 Pro установлен турбодизель такого же объёма, но мощностью 218 л. с., который работает с 6-скоростным «автоматом» и полным приводом.

Ранее в Китае компания FAW приступила к продажам нового кроссовера FAW T77 Pro с турбированным мотором производительностью 169 л. с. рабочий объём 1,5 л.

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