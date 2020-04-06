Ульяновск, 6 апреля 2020, 08:42 — REGNUM В Ульяновской области будет расширен перечень организаций, которые смогут возобновить работу в период режима повышенной готовности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Глава региона проинформировал, что дал поручение расширить перечень организаций, которые смогут продолжить работу в условиях ограничительных мер. Но при этом к ним будет предъявлен ряд условий.
По словам губернатора, возобновляющие работу организации должны привлечь «к работе минимальное количество необходимого персонала»:
Напомним, с 12 марта в Ульяновской области действует режим повышенной готовности, также введён режим самоизоляции для всех. Работники предприятий, которые продолжили деятельность, обязаны иметь при себе соответствующие справки от работодателя.
Отметим, что в регионе в период ограничительных мер не прекращалась работа больниц, продуктовых магазинов, аптек, теплоснабжающих организаций, предприятий энергетического комплекса, дорожных организаций, учреждений социального обслуживания.