Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области будет расширен перечень организаций, которые смогут возобновить работу в период режима повышенной готовности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона проинформировал, что дал поручение расширить перечень организаций, которые смогут продолжить работу в условиях ограничительных мер. Но при этом к ним будет предъявлен ряд условий.

«Прежде, чем мы разрешим предприятиям вывести на работу людей, мы проверим их готовность к работе в этих непростых условиях», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что будет проверено наличие средств индивидуальной защиты «для всех работников», а также организация дезинфицирующих мероприятий.

По словам губернатора, возобновляющие работу организации должны привлечь «к работе минимальное количество необходимого персонала»:

«Например, не более 25%. И обеспечить доставку сотрудников до места работы и обратно. Это салоны оптики, нотариусы, адвокаты, средства массовой информации, гостиничные комплексы, фотоателье, тепличные комбинаты, предприятия оборонного комплекса, it-кластер, а также организации, производящие и продающие семена и посадочный материал», — отметил глава региона.

Напомним, с 12 марта в Ульяновской области действует режим повышенной готовности, также введён режим самоизоляции для всех. Работники предприятий, которые продолжили деятельность, обязаны иметь при себе соответствующие справки от работодателя.

Отметим, что в регионе в период ограничительных мер не прекращалась работа больниц, продуктовых магазинов, аптек, теплоснабжающих организаций, предприятий энергетического комплекса, дорожных организаций, учреждений социального обслуживания.