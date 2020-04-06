Махачкала, , 08:38 — REGNUM Работы в сфере строительства и дорожной отрасли, а также сельскохозяйственные работы не будут приостановлены в Дагестане, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев на совещании в режиме видеоконференц-связи с руководителями городов и районов региона, посвященном эпидемиологической обстановке в субъекте.

«Мы с пониманием отнесемся к тем, кто сейчас ведет сельскохозяйственные работы, у кого работают все системы жизнеобеспечения. Более того, скажу, что мы не останавливали работу в сфере строительства, дорожной отрасли, а также работу предприятий, выполняющих важные задачи. Я на себя беру ответственность за это», — цитирует Васильева пресс-служба главы и правительства региона.

При этом глава Дагестана подчеркнул, что работа, не приостановленная в условиях действия режима самоизоляции, должна быть организована так, чтобы «больные не заражали здоровых». Ответственность за это он возложил в том числе на глав городов и районов республики.

Васильев также сообщил, что власти Дагестана определят жизненно важные для республики предприятия для оказания помощи в связи с ситуацией с коронавирусом. Причем поддержка бизнесу будет оказана как за счет федеральных средств, так и за счет бюджета республики.

«Если мы сейчас будем помогать бизнесу, бизнес выживет и в будущем поможет нам. <…> Все предприятия, которые могут в этом году запуститься и создать рабочие места, будут поддержаны», — заверил Васильев,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Дагестана подписал указ о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республики, оказавшихся в зоне риска из-за ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, в регионе запущена горячая линия для поддержки предпринимателей, позвонив на которую представители малого и среднего бизнеса могут проконсультироваться у профильных специалистов о мерах господдержки.

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