Аддис-Абеба, , 08:30 — REGNUM По оценкам Африканского союза (АС), около 20 миллионов рабочих мест на континенте находятся под угрозой в связи с прогнозируемым спадом экономического развития континента в этом году из-за воздействия пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на исследование, проведенное экспертами АС.

«Почти 20 миллионам рабочих мест на континенте, как в формальном, так и в неформальном секторах, угрожает уничтожение, если ситуация не изменится», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, правительства стран Африки могут потерять до 20−30% бюджетных доходов, которые, по оценкам АС, в 2019 году составляли 500 миллиардов долларов США.

До начала пандемии Африканский банк развития прогнозировал, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) по всему континенту достигнет 3,4% в этом году. Тем не менее, в соответствии с обоими сценариями, смоделированными в исследовании Афросоюза «Влияние коронавируса на экономику Африки», ВВП будет сокращаться.

В соответствии с реалистичным сценарием, представленным экспертами АС, рост экономики Африки сократится на 0,8%, в то время как пессимистический сценарий говорит о падении на 1,1%. Кроме того, до 15% прямых иностранных инвестиций может исчезнуть, сообщили в исследовании.

По данным Reuters, на сегодняшний день на долю Африки приходится лишь небольшая часть всех случаев заболевания COVID-19. Но африканские экономики уже сталкиваются с надвигающимся глобальным экономическим спадом, резким падением цен на нефть и сырьевые товары и разрушением туристического сектора.