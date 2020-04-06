Москва, , 08:19 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 3 апреля подорожал за торговую сессию на 18,26%, до $34,94. Цена на нефть повысилась на ожиданиях принятия решения о сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК+, которое пройдет 9 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Как считают эксперты, перенос саммита даст дополнительное время для проработки вопросов, связанных с сокращением нефтедобычи, и позволит привлечь к консультациям как можно больше стран.

Главное — не торопиться и найти компромиссное решение, которое устроит большинство стран, добывающих нефть.

Мартовский обвал цен на нефть уже сказывается на буровых установках в США. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 28 марта по 3 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 62 единицы и составило 562 штуки.

Сегодня, 6 апреля, на торгах в Азии цена на Brent снижалась на 9%, до $31,73. Падение было вызвано переносом встречи ОПЕК+. На момент написания обзора Brent стоит $33,45 (-4,28%).

Цена находится около сопротивления $35,80. Участники рынка следят за новостями о сокращении добычи нефти. Любая позитивная новость может вызвать продолжение роста до $40,50. В рамках коррекции допускается снижение до $32,35.

Читайте также: Цена нефти марки Brent снизилась до $31,16