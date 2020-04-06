Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по рублевым парам 3 апреля закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,98%, до 76,49 руб., евро/рубль — на 1,47%, до 82,63 руб. Российская валюта уверенно укреплялась к иностранным валютам с открытия торгов на Мосбирже и до закрытия вечерней сессии на фоне сильного роста цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Баррель нефти марки Brent подорожал за торговую сессию на 18,26%, до $34,94. Цена на нефть повысилась на ожидания сокращения добычи нефти на заседании ОПЕК+, которое пройдет 9 апреля.

Рубль укрепился больше против единой валюты, так как доллар США закрылся ростом ко всем основным валютам на фоне новых опасений по поводу коронавируса. Участники рынка даже проигнорировали слабый отчет по рынку труда в США за март.

Основные фондовые индексы США снизились более, чем на 1.5% каждый. Индексы оказались под давлением после заявления губернатора Нью-Йорка о скачке числа смертей от коронавируса в штате.

Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) заявил, что в четверг в штате умерло 2935 человек, что стало самым большим суточным показателем. В Штатах сейчас инфицировано 337,6 тыс. человек (В Нью-Йорке — 123,16 тыс.), умерло — 9,6 тыс. (в Нью-Йорке — 4,159 тыс.), выписалось — 17,5 тыс.

Сегодня, 6 апреля, на торгах в Азии нефть подвешена на 5%, до 33,21. Падение вызвано переносом встречи ОПЕК+ на 9 апреля. На Форекс пара доллар/рубль выросла на 1,2%, до 77,16 руб., поэтому с открытия Мосбиржи рубль попадет под давлением.

Техническая картина очень благоприятная для рубля. Курс доллара опускался ниже 77 руб. до 76,34 руб. Теперь в рамках нисходящей коррекции продавцам открывается дорога к уровню 74 руб.

Падение к обозначенному уровню может быть сильным, так как под 76,25, скорее всего, расположены защитные стопы по длинным позициям. Если по нефти покупатели пройдут уровень $35, то укрепление рубля ускорится. Участники рынка даже не будут обращать внимания на новости о коронавирусе.

Читайте также: Рублю придаёт сил нефтяной оптимизм