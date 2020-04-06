Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM Сделка в рамках ОПЕК+ гораздо ближе, чем думают многие, заявил 6 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC.

«Мы прошли долгий путь вместе с Саудовской Аравией, мы преодолели много трудностей, многие сомневались, что состоится первоначальная сделка по сокращению, но у нас получилось», — сказал он.

По словам Дмитриева, рынок понимает важность сделки, поскольку она важна для многих сторон и принесёт стабильность на рынки.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о перспективах существовавшей сделки, в частности, о сокращении добычи нефти. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, за несколько дней нефть потеряла больше 30% своей стоимости. Новая встреча в рамках ОПЕК+ запланирована на 9 апреля.

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