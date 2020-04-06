Москва, , 08:17 — REGNUM Пандемия коронавируса повлияла на экономику, формируя своего рода «новую реальность», однако российские власти смогли к этому подготовиться. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для «России-1».

По его словам, в России Центробанк и правительство накопили достаточный запас золотовалютных резервов. Этот запас позволит отреагировать на все изменения, происходящие в экономике и в бюджете. Ожидается сокращение доходной базы бюджета.

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — пояснил глава Минфина.

По данным ЦБ РФ, к 20 марта 2020 года золотовалютные резервы России достигли $551,2 млрд.

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