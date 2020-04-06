Москва, 6 апреля 2020, 08:06 — REGNUM Разговоры в Конгрессе США о финансировании вирусных разработок, закрытие военной биолаборатории Форт-Детрик и высказывания высокопоставленных американских чиновников о раннем появлении коронавируса в США имеют серьезное значение, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Пик бактериологического этапа биологической войны — северокорейская война и Вьетнам, потом последовала вирусная эпоха, а теперь на первое место выходит генетика.
И на этом фоне, встает вопрос, а что же на самом деле означает закрытие военной лаборатории Форт-Детрик и о чем на самом деле говорят Роберт Редфилд, возглавляющий Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и другие в этой связи об эпидемии коронавируса.
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