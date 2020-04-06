Москва, , 08:06 — REGNUM Разговоры в Конгрессе США о финансировании вирусных разработок, закрытие военной биолаборатории Форт-Детрик и высказывания высокопоставленных американских чиновников о раннем появлении коронавируса в США имеют серьезное значение, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Пик бактериологического этапа биологической войны — северокорейская война и Вьетнам, потом последовала вирусная эпоха, а теперь на первое место выходит генетика.

«Эпоха генетики и все прекрасно понимают, что на отдельные части генома этого вируса можно воздействовать, чтобы он становился все хуже и хуже. И тогда я спрашиваю, что означают открытые обсуждения в Конгрессе США, с которыми все могут ознакомиться… Там обсуждалось закрытие тем группы вирусов так называемых коронавирусов, вирусов спай белков, что по ним не надо проводить исследования, но как раз по этому вирусу финансирование продолжалось», — заявил Кургинян.

И на этом фоне, встает вопрос, а что же на самом деле означает закрытие военной лаборатории Форт-Детрик и о чем на самом деле говорят Роберт Редфилд, возглавляющий Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и другие в этой связи об эпидемии коронавируса.

«Этот Редфилд дает отчет в Конгрессе… Конгрессмены ему говорят: «Так что, у нас заражались раньше?», он говорит: «Да, было». Ну он сказал! Так его надо вызвать на трибунал и спросить: «Ты отвечаешь за CDC, так объясни, что ты сказал, милый друг! Это не какой-то блогер сказал, политолог, это ты сказал, ты ответственное лицо»», — заявил Кургинян.

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