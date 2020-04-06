Москва, , 07:38 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил притязания приморского ООО «Шумшу» к Минсельхозу России на сумму 1,48 млрд рублей, которые истец заявлял как убытки. Вердикт ещё может быть оспорен в апелляционной инстанции, но пока жалоба истцом не подавалась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме. Возвратить ООО «Шумшу» (ОГРН 1 192 536 004 320, ИНН 2 540 249 437) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2 000 руб., перечисленную платёжным поручением №88 от 05.11.2019 года», — отмечается в результативной части решения.

Судебный вердикт в полном объёме пока не изготовлен, потому о подробностях спора остаётся только догадываться. Между тем, истец работает в сфере морского рыболовства и в прошлом году привлекался к ответственности на сумму свыше 91 млн рублей за ущерб, который был причинён незаконным выловом водных биоресурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания-истец учреждена чуть более года назад через реорганизацию одноимённого АО. Директором ООО является Наталья Кан, с конца декабря 2019 года ставшая к тому же единственным владельцем. Ранее компанией владело ООО «Да-Центр», которое возглавляет председатель Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей Артур Кан. В активе Натальи Кан руководство ещё одной рыболовной компанией — «Шидон», созданной в июле 2019 года. Компания «Да-центр» — единственный владелец «Шидона».

Также 8 апреля 2020 года арбитраж Камчатки рассмотрит иск компании «Шумшу» «о солидарном взыскании убытков в сумме 32 030 351 рублей» с Российской Федерации в МВД и Управления МВД по Камчатскому краю. Подробности иска пока неизвестны.