Бердск, Новосибирская область, , 07:37 — REGNUM Специалисты отдела Пенсионного фонда РФ (ПФР) Бердска начали подготовку к выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал. Об этом изданию «Курьер. Среда. Бердск» сообщила начальник отдела Елена Чуль.

«Новое пособие будет выплачиваться не из средств материнского капитала, это уже точно, — уточнила Чуль. — Мы будем ждать документ. Но наши специалисты уже начинают готовится к выплате. Кому будет осуществляться выплата, ещё никто не может сказать точно. То ли это будут все семьи с детьми имеющими право на материнский капитал (МСК), даже те, кто распорядился средствами МСК, то ли те семьи, которые ещё не распорядились средствами».

Пока в Берске готовят общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Уточняется, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг