Тюмень, 6 апреля 2020, 07:09 — REGNUM Тюменский зоопарк из-за режима самоизоляции граждан оказался в сложном финансовом положении. Об этом сообщается в паблике зоопарка в социальной сети «Вконтакте».
Тюменский зоопарк не финансируется администрацией города и живёт на средства от продажи входных билетов. В период обязательной самоизоляции граждан он закрыт.
Сотрудники зоопарка сообщили порталу 72.ru, что для прокорма животных в день требуется около 30 кг свежих овощей и фруктов — только тигру необходимо около 10 кг мясной вырезки.