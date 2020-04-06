Тюмень, , 07:09 — REGNUM Тюменский зоопарк из-за режима самоизоляции граждан оказался в сложном финансовом положении. Об этом сообщается в паблике зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

Тюменский зоопарк не финансируется администрацией города и живёт на средства от продажи входных билетов. В период обязательной самоизоляции граждан он закрыт.

«На сегодняшний день средства к существованию минимальные. Ежедневные расходы: кормление животных, уборка вольеров и уход. Мы примем любую помощь. Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, творог, крупы, комбикорм, корм для попугаев, корм для собак, сено, опил», — говорится в сообщении организации.

Сотрудники зоопарка сообщили порталу 72.ru, что для прокорма животных в день требуется около 30 кг свежих овощей и фруктов — только тигру необходимо около 10 кг мясной вырезки.