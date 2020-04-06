Москва, , 06:51 — REGNUM До 30% строек может быть остановлена по причине продления до конца апреля режима нерабочих дней. Причина в перебоях поставок стройматериалов и оборудования, а также в падении спроса на жильё, сообщает 6 апреля газета «Известия» со ссылкой на прогноз Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

По словам гендиректора РАСК Николая Алексеенко, сейчас порядка 70% застройщиков продолжают реализовывать жилые помещения по договорам долевого участия (ДДУ), стройка ведётся за счёт денег дольщиков. В отсутствие продаж строительные компании не смогут закупать стройматериалы. По оценке Алексеенко, может остановиться до 30% всех строек в России. Даже без учёта кризиса в зоне риска пребывало 500−600 фирм, в первую очередь малых и средних.

Пресс-служба Минстроя РФ сообщила изданию, что ведомство ведёт мониторинг положения застройщиков и совместно с регионами разработало меры для поддержки строительной отрасли и ЖКХ. Регионам поручено следить за ценами в отрасли и не допустить повышения цен. Ведётся контроль наличия стройматериалов и их цен.