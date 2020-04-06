Нижний Новгород, 6 апреля 2020, 06:43 — REGNUM Нижегородский арбитраж удовлетворил иск министерства имущественных и земельных отношений региона и признал банкротом отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». Конкурсное производство для должника ввели до 17 сентября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В ходе заседания ответчик просил приостановить производство по делу, ссылаясь на то, что в рамках другого дела пытается взыскать долг за пользование землей с ООО «АГАТ», но суд отклонил ходатайство.
В суде также выяснилось, что у компании нет имущество, а единственные счета открыты в ликвидированном банке — ОАО Городской банк «Нижний Новгород».
Общество было признано банкротом «по признакам отсутствующего должника», в отношении него ввели конкурсное производство сроком на полгода. Управляющим назначена Наталья Сазонова (член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»).
Иск к общественной организации был подан ещё в апреле 2019 года и рассмотрен лишь спустя год. Основанием для претензий послужила задолженность в размере более 1,2 млн рублей. До этого министерство отсудило у автомобилистов долг и пени по аренде участка, на котором планировалось построить гаражные боксы. Участок площадью 1,4 га передавался в пользование ещё в 1998 году. В ходе судебного процесса в 2005 году выяснилось, что «договор 1228-с
Сама компания существует уже почти 25 лет. Юбилей общество должно было отметить 18 августа. В разные годы юрлицо выступало соучредителем гаражного кооператива, центра поддержки предпринимателей, службы аварийных комиссаров, автошколы и сервисного центра. Председателем общества числится Вадим Поясов.