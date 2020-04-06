Нижний Новгород, , 06:43 — REGNUM Нижегородский арбитраж удовлетворил иск министерства имущественных и земельных отношений региона и признал банкротом отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». Конкурсное производство для должника ввели до 17 сентября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания ответчик просил приостановить производство по делу, ссылаясь на то, что в рамках другого дела пытается взыскать долг за пользование землей с ООО «АГАТ», но суд отклонил ходатайство.

В суде также выяснилось, что у компании нет имущество, а единственные счета открыты в ликвидированном банке — ОАО Городской банк «Нижний Новгород».

«Бухгалтерский баланс за 2017 год был сдан в налоговый орган с нулевыми показателями», — отмечалось в материалах дела.

Общество было признано банкротом «по признакам отсутствующего должника», в отношении него ввели конкурсное производство сроком на полгода. Управляющим назначена Наталья Сазонова (член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»).

Иск к общественной организации был подан ещё в апреле 2019 года и рассмотрен лишь спустя год. Основанием для претензий послужила задолженность в размере более 1,2 млн рублей. До этого министерство отсудило у автомобилистов долг и пени по аренде участка, на котором планировалось построить гаражные боксы. Участок площадью 1,4 га передавался в пользование ещё в 1998 году. В ходе судебного процесса в 2005 году выяснилось, что «договор 1228-с от 12.10.1998 года считается незаключенным, поскольку не была произведена его государственная регистрация, однако Нижегородское региональное отделение общественной организации «ВОА» пользуется земельным участком под блоком гаражей площадью 6239 кв. м». В 2012 году через суд власти региона заключили мировое соглашение с обществом, в рамках которого «должник признал наличие за собой задолженности в размере 391 353,57 рублей и обязался ее уплатить в срок до 25.05.2013 года». Обязательства в срок выполнены не были.

Сама компания существует уже почти 25 лет. Юбилей общество должно было отметить 18 августа. В разные годы юрлицо выступало соучредителем гаражного кооператива, центра поддержки предпринимателей, службы аварийных комиссаров, автошколы и сервисного центра. Председателем общества числится Вадим Поясов.