Чита, , 06:26 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, а также учитывая первый за долгое время выявленный случай заражения COVID-19, правительство Забайкальского края оказалось в затруднительном положении. С одной стороны, первоочередной задачей в сложившихся условиях является защита здоровья и жизни людей, с другой — необходимо максимально сохранить экономику, занятость и доходы населения. Это вопрос обсуждался в сегодня, 6 апреля, в ходе оперативного совещания у глава региона Александра Осипова. По его словам, особое внимание в этих вопросах следует уделять районам Забайкалья.

«Если какие-то запреты не несут сегодня необходимости, то нужно разрешать соответствующие виды деятельности. То же самое делать в целом по территории края», — пояснил глава Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае в конце прошлой недели после долгого перерыва был выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась жительница Читы, прибывшая авиарейсом из Москвы. Она находится сейчас в инфекционном отделении Первой городской больницы. Данный стационар полностью перепрофилирован под моностационар, там развернуты 184 койки, включая 36 реанимационных.

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