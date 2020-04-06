Екатеринбург, , 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Среди товаров, производство, дистрибуция и поставка которых дозволены, значатся автозапчасти, пожарное оборудование, средства связи, в том числе и мобильные телефоны, очки и линзы, оборудование для водопроводов, сантехники и отопительных систем, кабельная продукция, электрические товары, а также электронное компьютерное оборудование и программные продукты.

Отметим, про возможность продажи этих товаров населению в распоряжении ничего не говорится. Как сообщало ИА REGNUM, также этим документов расширен перечень оказываемых бытовых услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области снова откроют автосервисы и похоронные бюро