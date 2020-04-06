Москва, , 06:03 — REGNUM Жители России в феврале 2020 года приобрели на 30% больше биологически активных добавок (БАД), чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group.

Общая выручка российских аптек от продажи БАДов в феврале составила 12 млрд рублей. Отмечается, что спрос на добавки, выросший почти на треть, эксперты фиксируют впервые за несколько лет.

Вместе с тем, в натуральном выражении рост оказался не таким значительным: за февраль было продано 54,4 млн упаковок биодобавок, что превышает показатель второго месяца прошлого года только на 10% (49,3 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам марта 2020 года в российских аптеках зафиксировали резкий рост продаж витаминов и успокоительных средств.

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