Урумчи, Китай, , 05:42 — REGNUM Объем железнодорожных грузовых перевозок в Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе Китая за первый квартала 2020 года превысил 40,3 млн, что на 16,1% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Департаменты железных дорог Синьцзяна ускорили темпы возобновления работы после того, как эпидемия нового коронавируса в Китае была сдержана. Сейчас кольцевая линия Синьцзяна возобновила свою работу и продолжает наращивать объемы.

Тридцать семь грузовых поездов линии встали на рельсы в течение марта, доставив 39 600 тонн грузов товаров ежедневного пользования и других материалов внутри региона, сообщили в компании China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.