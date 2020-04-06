Магадан, Магаданская область, 6 апреля 2020, 05:45 — REGNUM На Дальнем Востоке осенью 2020 года проведут реорганизацию нескольких таможен.
Читайте также: Новороссийские таможенники задержали 2,5 тонны контрабандных сигарет
«С 1 октября Камчатская и Магаданская таможни присоединят к Сахалинской таможне, Биробиджанская и Благовещенская присоединятся к Хабаровской таможне. Штатная численность таможенных постов не изменится», — пишет РИА Новости.
Реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы и повысить качество работы таможен.
Как сообщало ИА REGNUM, более 2,5 тонны контрабандных сигарет изъяли на Новороссийской таможне.