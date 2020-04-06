Новосибирск, , 05:31 — REGNUM Производственные предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) во время нерабочего периода продолжают работать в штатном режиме. В СГК ИА REGNUM сообщили, что начали цикл ремонтов на ТЭЦ и подготовку к летним работам на теплосетях.

«Ограничения из-за вирусных рисков не влияют на производственную деятельность СГК. ТЭЦ и теплосети будут далее выполнять в полном объёме все обязательства по обеспечению потребителей теплом и электроэнергией», — уверяют в организации.

На четырёх новосибирских и куйбышевской станциях ежедневно на работу выходят 850 человек, ещё 124 человека — в теплосетевом подразделении. Уточняется, что делается всё возможное для снабжения сотрудников масками и дезинфицирующими средствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с сегодняшнего дня, 6 апреля, строительные и промышленные предприятия Новосибирской области возобновили работу, приостановленную из-за коронавируса.

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